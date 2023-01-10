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Commitment Corner: Transfer OL Sidney Fugar

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Caleb catches up with Sidney Fugar to talk his recent commitment to the Gamecocks.

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