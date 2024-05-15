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Gamecock Scoop Podcast: Baseball Falls Flat vs. UGA, Football Schedule
Caleb Alexander
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GamecockScoop
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Caleb and Alan discuss the vibes of #Gamecock baseball following getting swept at home vs. UGA and start previewing the 2024 football slate.
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