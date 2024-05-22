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Gamecock Scoop Podcast: Baseball Regular Season Ends With A Whisper

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Caleb, Alan, and Perry discuss where baseball stands in Hoover and preview football matchups vs. LSU and Akron.

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