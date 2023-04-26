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Gamecock Scoop Podcast: Baseball Setting Up For National Seed, NFL Draft

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Caleb and Alan talk all the latest in the world of Gamecocks athletics.

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