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Gamecock Scoop Podcast: Breaking Streak(s) and OC Rumors

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Alan and Caleb break down the win over Clemson and where the Gamecocks may look for the next OC.

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