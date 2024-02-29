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Gamecock Scoop Podcast: Clemson Hate Week, BBall Solidifies Resume

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Caleb and Alan talk all the latest in #Gamecock land ahead of the annual rivalry series with Clemson on the diamond, and a crucial basketball weekend upcoming.

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