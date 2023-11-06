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Gamecock Scoop Podcast: Gamecocks Escape With Narrow Victory vs. Jax St.

Caleb Alexander • GamecockScoop
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Caleb and Pauline discuss the Gamecocks 38-28 home win vs. Jax. St.

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