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Gamecock Scoop Podcast: Gamecocks Lose Season Opener vs. UNC

Caleb Alexander • GamecockScoop
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Alan and Caleb discuss the Gamecocks 31-17 loss in Charlotte.

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