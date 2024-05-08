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Gamecock Scoop Podcast: Gamecocks Name QB Starter? Crucial Baseball Series
Caleb Alexander
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GamecockScoop
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Caleb and Alan discuss LaNorris Sellers, the baseball series vs. UGA and other recruiting notes.
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