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Gamecock Scoop Podcast: Gamecocks Ride Electric Atmosphere To Win vs. UK

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Caleb and Alan discuss the Gamecocks vs. the Wildcats, MBB's step forward this weekend, recruiting, and Rivalry week.

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