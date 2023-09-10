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Gamecock Scoop Podcast: Gamecocks Win 47-21 Over Furman

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Caleb, Alan and Pauline talk the Gamecocks 47-21 win over Furman.

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