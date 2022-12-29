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Gamecock Scoop Podcast: Gator Bowl Preview - Gamecocks vs. Notre Dame

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Alan and Caleb break down the matchup between the #Gamecocks vs. the Irish.

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