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Gamecock Scoop Podcast: Making National Headlines...Both Good and Bad
Caleb Alexander
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GamecockScoop
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Caleb and Alan discuss the rumble in Bon Secours, the upcoming MBB SEC tournament, and SEC play getting started for #Gamecock baseball.
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