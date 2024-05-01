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Gamecock Scoop Podcast: NFL Draft Reaction and Baseball Breaks Through
Caleb Alexander
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GamecockScoop
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Caleb and Alan discuss the NFL draft, baseball's signature win, portal moves and more.
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