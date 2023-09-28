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Gamecock Scoop Podcast: Previewing the Gamecocks vs. the Vols

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Caleb and Alan talk the grudge match between South Carolina and Tennessee.

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