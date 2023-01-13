News More News
{{ timeAgo('2023-01-13 12:55:26 -0600') }} football Edit

Gamecock Scoop Podcast: Rattler and Wells Return, MBB Upsets UK

Caleb Alexander • GamecockScoop
Publisher
@GamecockyCaleb
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Alan and Caleb talk all the latest in Gamecock recruiting, football and basketball.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}