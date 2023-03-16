News More News
{{ timeAgo('2023-03-16 17:11:46 -0500') }} football Edit

Gamecock Scoop Podcast: Spring Practice Kicks Off Busy Week

Caleb Alexander • GamecockScoop
Publisher
@GamecockyCaleb
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Caleb, Pauline and Alan talk about Gamecocks recruiting and athletics.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}