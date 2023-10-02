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Gamecock Scoop Podcast: Vols Get Revenge on Gamecocks In Knoxville

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Caleb, Alan and Pauline discuss the Gamecocks 41-20 loss to Tennessee and where the 2023 season stands at the BYE WEEK.

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