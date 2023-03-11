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{{ timeAgo('2023-03-11 10:43:47 -0600') }} football Edit

Off The Field: Interview With Mo Kaba

Pauline Hendricks • GamecockScoop
Social Media Manager

Pauline let’s our YouTube subscribers get to know Mo Kaba off the field, hears about his injury rehab and more.

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