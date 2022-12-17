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{{ timeAgo('2022-12-17 09:01:35 -0600') }} football Edit

Off The Field NIL Interview: Marcellas Dial

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Pauline catches up with Marcellas and learns a bit more about the star CB.

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