 GamecockCentral - Photos: Gamecocks down 'Dores in final minutes
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Photos: Gamecocks down 'Dores in final minutes

Katie Dugan • GamecockCentral
Photographer
@KBDugan

Late 4th quarter heroics led by Zeb Noland brought the Gamecocks their 4th win of the season. They defeated Vanderbilt 21-20.

Captioned Gallery 1 - Katie Dugan

Captioned Gallery 2 - C.J. Driggers



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