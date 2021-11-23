 GamecockCentral - Photos: Gamecocks down Terriers
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{{ timeAgo('2021-11-23 20:59:54 -0600') }} basketball Edit

Photos: Gamecocks down Terriers

Katie Dugan • GamecockCentral
Photographer
@KBDugan

South Carolina defeated Wofford 85-74 on Tuesday night to improve to 4-1 on the season.

Erik Stevenson had a dominate performance scoring 25 points and going 5-7 from three.

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