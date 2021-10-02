 GamecockCentral - Photos: Gamecocks slip by Trojans
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{{ timeAgo('2021-10-02 20:46:10 -0500') }} football Edit

Photos: Gamecocks slip by Trojans

Katie Dugan • GamecockCentral
Photographer
@KBDugan

South Carolina picked up their 3rd win of the season, defeating Troy 23-14.

Captioned Gallery 1 - Katie Dugan

Captioned Gallery 2 - Chris Gillespie

Captioned Gallery 3 - C.J. Driggers




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