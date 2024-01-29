Advertisement
News More News
ago football Edit

Professional Gamecocks: Conference Championship Games and NBA

Stephen Anderson • GamecockScoop
Staff Writer
@GCScoopStephen

For the second time in the last five years the San Francisco 49ers will face the Kansas City Chiefs in the Super Bowl. In their prior matchup in Super Bowl LIV, Kansas City erased a 10-point 4th quarter deficit winning 31-20. The Chiefs are making their third Super Bowl appearance since that date. This is San Francisco's first trip back since their fourth quarter collapse. Deebo Samuel was the 49ers leading receiver with 39 yards. He also added 53 yards on the ground. Samuel set the Super Bowl record for most rushing yards by a wide receiver in the process. This time around, he'll be joined by fellow Gamecock Javon Kinlaw.

The Ravens offense sputtered and ruined a solid effort from Jadeveon Clowney and the Baltimore defense. Baltimore's defense allowed no points and only five first downs in the entire second half. Three turnovers sunk the Ravens.

Today we are also going to take a look at the next crop of Gamecocks expected to hear their name called in the 2024 NFL Draft.

NFL

Advertisement

Jadeveon Clowney- Baltimore Ravens: Clowney had two tackles and a sack. He also pressured Patrick Mahomes on several other plays, one of which resulted in a costly roughing the passer penalty. Clowney finished the postseason with four tackles and a sack.

Javon Kinlaw- San Francisco 49ers: Kinlaw played 22 snaps on defense and five on special teams. He was credited with two tackles including one for a loss. Kinlaw will be playing in his first Super Bowl.

Deebo Samuel- San Francisco 49ers: Deebo toughed it out with a shoulder injury yet was still productive with eight catches for 89 yards and three rushes for seven yards. Samuel was the 49ers leading receiver catching eight of his nine targets. Deebo will be making his second Super Bowl appearance.

Future NFL Gamecocks

Xavier Legette and Spencer Rattler are more concerned with when their names get called as opposed to if. Legette and Rattler are both in Mobile for the Senior Bowl this week. Both could increase their stock with strong weeks. As it stands right now, most draft prognosticators have Legette being drafted in the second round and Rattler in the late third to early fourth round. Rattler is going to be watched particularly closely this week and could potentially play himself into the second round. There is a very good chance that a team falls in love with a 6'3 230lbs. WR that can run a sub 4.4 40. Legette could easily be a late first rounder as well, which would be fantastic for him because most teams picking late in the first round have established quarterbacks.

There are two other members of the 2023 roster that have shot at hearing their name called. Corner Marcellas Dial was selected to play in the East/West Shrine Bowl Game. Dial is currently seeing projections from anywhere to the 6th round to being an undrafted free agent. Trey Knox is the other Gamecock I've seen included in some projections but he is likely to be undrafted unless he has an impressive pro day.

The Shrine Bowl will played on February 1 and the Senior Bowl will kick on February 3. The NFL Scouting Combine will be held from February 26- March 4. I haven't seen an announcement on USC's Pro Day, but last year's was held on March 13.

The NBA

A.J. Lawson - Dallas Mavericks: A.J. appeared in two of the Mavericks' four games last week. He played a total of nine minutes going 2-5 from the field and 1-3 from three-point range. He also added two assists and a rebound. Lawson is averaging 4.2 points and 1.2 rebounds a game and shooting 46.5% from the field.

GG Jackson - Memphis Grizzlies: GG played solid minutes of the bench in all four of the Grizzlies games last week scoring 7, 17, 5, and 18 points in the four contests. During the four-game stretch Jackson was 16-25 from the field and 7-13 from three-point range. He also added 13 rebounds in the four games. GG is averaging 14.4 minutes a night and is shooting 52% from the field and 50% from three. He is averaging 8.1 points and 2.6 rebounds a night. GG is the youngest player in the NBA.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement