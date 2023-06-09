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Professional Gamecocks: WNBA, USFL, and MLB

Clarke Schmidt
Clarke Schmidt (Paul Collins, Gamecock Central)
Stephen Anderson • GamecockScoop
Staff Writer
@GCScoopStephen

Since our last update on professional Gamecock athletes, T.J. Hopkins became the 59th former Yardcock to make The Show. He made is major league debut on June 3 for the Cincinnati Reds. Right-hander Cody Morris is current on a rehab assignment and should be back in Cleveland before the end of the month. Jonah Bride was also called back up to big leagues, (if you consider Oakland the big leagues), two weeks ago.

On the hardwood, many of Dawn's birdies continue to prosper know that they left the nest. Last week saw the first ever professional matchup of Gamecock legends, A'ja Wilson and Aliyah Boston.

All stats current through 6/7/23

MLB

Cody Morris - Cleveland Guardians. Morris has thrown 8.1 innings in four minor league rehab starts. He has an ERA of 1.08 with eight strikeouts and a WHIP of 1.08.

Wil Crowe - Pittsburgh Pirates. Crowe is in his fourth MLB season. He is pitching out of the bullpen for the Pittsburgh Pirates. He has a 4.66 ERA and 1 save on the season in 9.2 innings pitched. Crowe was placed on the 60-day injured list with right shoulder discomfort on April 29th.

Clarke Schmidt - New York Yankees. The former Gamecock is righty is starting to right the ship so to speak. He is still in the Yankees starting rotation and has pitched better as of late. He is presently 2-6 with an ERA of 4.96 in 13 starts. He has 66 strikeouts in 61.2 innings pitched. Schmidt was 2-2 with a 3.52 ERA in the month of May.

Christian Walker - Arizona Diamondbacks. The former Gamecock slugger is hitting .253 with 12 home runs and 36 RBIs. Walker was a funk the last two weeks in May with only home run. He is hitting .320 with a homer in his last seven games for the first place Arizona Diamondbacks.

Jordan Montgomery - St. Louis Cardinals. The Sumter native could use a change of scenery. Montgomery is 0-4 with a 4.54 ERA in his last seven starts. On the season he is 2-7 with a 4.23 ERA and 60 strikeouts to only 18 walks in 66 innings. If the Cardinals are out of it, Montgomery could get moved at the trade deadline.

Whit Merrifield - Toronto Blue Jays. Merrifield has worked his way into becoming an everyday starter for Toronto. He is hitting .296 with two home runs and 24 RBIs on the season. He has also swiped 16 bags. Whit is hitting .348 in his last seven games.

Jackie Bradley Jr. - Kansas City. JBJ is really struggling at this plate this season. He batting .133 with one home run and only six RBIs. In his last 15 games he's only hitting .049. Even on a bad Royals team, Bradley Jr., is looking like a late inning defensive replacement only.

Jonah Bride - Oakland A's. Bride returned to the big leagues on May 29th. He has played in eight games and is batting .304 with two RBIs in 23 plate appearances.

T.J. Hopkins - Cincinnati Reds. The Summerville native made his MLB-debut on June 3. In 10 at-bats, Hopkins is hitting .300 with a RBI with only two strikeouts. Hopkins is playing left field for the Reds and has yet to commit an error in three games.

USFL

Zaquandre White - White has rushed for 128 yards on 29 carries with two touchdowns. He has also caught ten passes for 81 yards and a touchdown. The talented running back has missed Birmingham's last three games. White is coached by Skip Holtz.

Sadarius Hutcherson- Hutcherson is in his first season with the Memphis Showboats.

Kyle Markaway - It does not appear that Markway has recorded any stats with the Michigan Panthers.

Blake Camper - Camper has started four games for the Philadelphia Stars. He was named to Fox Sports All-USFL team at the midway point of the season. Camper has been sidelined since week 4 with an injury.

WNBA

Aliyah Boston - Indiana Fever. The number one draft pick has lived up the hype thus far. Boston has started all six games and is averaging 15.8 points and 6.5 rebounds a night. She is also posting 1.7 assists and 1.3 blocks a night. Boston was named the WNBA Rookie of the Month for May.

Victaria Saxton - Indiana Fever. Saxton hasn't made a game appearances since May 21st. She is averaging .5 rebounds a game.

Zia Cooke - LA Sparks. Cooke is averaging 14 minutes a night off the bench for the Sparks. She is shooting 44% from behind the arc. Cooke is averaging 5.2 points, 1.7 boards, and 1.3 assists a game.

Tiffany Mitchell - Minnesota Lynx. The longest tenured WNBA Gamecocks has played in all seven of the Lynx games this season and has started five times. Mitchell is averaging 12 points, 3.7 rebounds, and 2.7 assists a night. She's also been a 45.5% three-point shooter on the season.

Tyasha Harris - Connecticut Sun. Harris has come off the bench in all eight Suns games thus far. She is averaging 2.6 points in 9.8 minutes a game.

Laeticia Amihere - Atlanta Dream. Amihere made her professional debut on May 30th. She played five minutes and recorded one block.

Allisha Gray - Atlanta Dream. Gray is having a nice season. She is averaging 16.8 points, six rebounds, and 3.6 assists a night.

A'ja Wilson - Las Vegas Aces. The Aces appear to be the best team in the league yet again. The defending MVP is the primary reason. Wilson is averaging 21 points, 8.9 rebounds, and 2.6 blocks a game. She got the better of her Gamecock counterpart, Aliyah Boston, in their matchup last weekend.

Bonus PGA Tour

Matt NeSmith - NeSmith finished 23rd at the PGA Championship and has four top 10 finishes in the 2022-2023 season with his highest coming in New Orleans at the Zurich Classic, T4th. He has earned nearly 2 million dollars on the Tour this season. NeSmith lettered at Carolina from 2013-2016.

Wesley Bryan - Bryan has been on the Tour since 2016. This season he played in ten events and has one Top 25 finish. Throughout his career the former Gamecock has earned over 4 million dollars. Bryan won the RBC Heritage in 2017.

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