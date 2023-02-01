News More News
{{ timeAgo('2023-02-01 17:16:14 -0600') }} football Edit

Rivals Exclusive Interview: Shane Beamer Breaks Down 2023 Class

Caleb Alexander • GamecockScoop
Publisher
@GamecockyCaleb

The latest from the Gamecocks’ head coach on National Signing Day.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}