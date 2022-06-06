Several Recruiting Targets Land Offers At First Camp of June
Related
Related{{ link.display_text }} |
This past weekend was the first of many important weekends in the busiest month of the 2023 recruiting cycle so far. We already looked over how crucial the official visits for June will be, starting this weekend, June 10th, but it's also important to remember how crucial the football camps can be for building relationships and identifying talent early for the 2024 class and beyond. This past weekend, several standouts received an offer from South Carolina, many of which the Gamecocks are one of the first major schools to give them that seal of approval, though others are soon to follow. Take a first look at many targets we may hear much more from in the coming months and years of Gamecock recruiting.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IFdIQVQgQSBEQVkhISBJIGFtIFRydWx5IEJsZXNzZWQgYW5kIFRoYW5rZnVs IHRvIFJlY2lldmUgYW4gT2ZmZXIgZnJvbSBUaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBT b3V0aCBDYXJvbGluYSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvR2FtZWNvY2tzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jR2FtZWNvY2tzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NvYWNoU0JlYW1lcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hT QmVhbWVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RvZ3Jh eTE0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0b2dyYXkxNDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HYW1lY29ja0ZCP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBHYW1lY29ja0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1Nob3d0aW1lMTJ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBT aG93dGltZTEydTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9l ZHdpbmZhcm1lcjE5NzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGVkd2luZmFy bWVyMTk3NDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SV3Jp Z2h0Uml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSV3JpZ2h0Uml2YWxz PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FuZHJld19Jdmlu cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQW5kcmV3X0l2aW5zPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYm82WEdtUTVXTCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L2JvNlhHbVE1V0w8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRnJlZCBHYXNraW4gSUlJIChA SWlpR2Fza2luKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lpaUdh c2tpbi9zdGF0dXMvMTUzMzE4MjA1OTU4OTU1NDE3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5KdW5lIDQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNhbXAgSeKAmW0gYmxlc3NlZCB0byBhbm5v dW5jZSBJIHJlY2VpdmVkIG15IDV0aCBEMSBvZmZlciBmcm9tIHRoZSBVbml2 ZXJzaXR5IG9mIFNvdXRoIENhcm9saW5hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ29hY2hTQmVhbWVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD b2FjaFNCZWFtZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v dG9ncmF5MTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHRvZ3JheTE0PC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoVGVhc2xleT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hUZWFzbGV5PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTmljZV9IZXJtVT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hOaWNlX0hlcm1VPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JlY3J1aXRCaWdIZXJtP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBSZWNydWl0QmlnSGVybTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9CYWdTem5SZWNydWl0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBCYWdTem5SZWNydWl0PC9hPiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9SaXZhbHNGcmllZG1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2 YWxzRnJpZWRtYW48L2E+ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0VkT0JyaWVuQ0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFZE9CcmllbkNG QjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVCaWdTcHVy MjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVCaWdTcHVyMjQ3PC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dhbWVjb2NrP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNHYW1lY29jazwvYT48YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU3B1cnN1cD9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1NwdXJzdXA8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0dhbWVjb2Nrcz9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvR2FtZWNvY2tz PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaHB0MHdPVWRuVSI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL2hwdDB3T1VkblU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQW5kcmUgQ2xh cmtlIEpyIChAQW5kcmVDbGFya2VKcjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQW5kcmVDbGFya2VKcjMvc3RhdHVzLzE1MzM1NjA5NDY1NzIw MjE3NjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA1LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYW4gYW1hemluZyB0aW1lIGF0IFNvdXRoIENhcm9saW5hIHRv ZGF5ISBCZXlvbmQgYmxlc3NlZCBhbmQgZWNzdGF0aWMgdG8gc2F5IGnigJl2 ZSByZWNlaXZlZCBteSB2ZXJ5IGZpcnN0IG9mZmVyIGZyb20gdGhlIFVuaXZl cnNpdHkgb2YgU291dGggQ2Fyb2xpbmEhIEdvIEdhbWVjb2NrcyEgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFNCZWFtZXI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU0JlYW1lcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Nb0hhcmQyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A TW9IYXJkMjA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamhp bGxfY29ja3k/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGpoaWxsX2NvY2t5PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL29mY2xpYW5sZWF2aXR0 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBvZmNsaWFubGVhdml0dDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XZXNNaXRjaGVsbEdDP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXZXNNaXRjaGVsbEdDPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hbnNlbGwyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QE1hbnNlbGwyNDc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ29hY2hEb2Vocm1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29h Y2hEb2Vocm1hbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaEF1cmFuZHQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQXVyYW5k dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1Y5VU1JZnVTeTgiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9WOVVNSWZ1U3k4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRhdGUgVGl0 c2hhdyAoQFRhdGVUaXRzaGF3KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1RhdGVUaXRzaGF3L3N0YXR1cy8xNTMzNTc2NjI4MDc2NTMxNzEyP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgNSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTQmVhbWVyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFNCZWFtZXI8L2E+IEkgYW0gZ2xhZCB0byBzYXkg SSBhbSBiZXlvbmQgYmxlc3NlZCB0byBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGFuIG9mZmVy IGZyb20gVGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgU291dGggQ2Fyb2xpbmEg8J+QlCA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdURz9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9TcHVyc1VwP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU3B1cnNVcDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90b2dyYXkxND9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AdG9ncmF5MTQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vR2FtZWNvY2tGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2Ft ZWNvY2tGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TQ19E QkdST1VQP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTQ19EQkdST1VQPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xlZ2lvbkxhbmNlckZCP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMZWdpb25MYW5jZXJGQjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaGhlcnJvbj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hoZXJyb248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vY29hY2hXb29kREJzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBjb2FjaFdvb2REQnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vZ3JpZGlyb25qcmo/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyaWRpcm9u anJqPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQ2U4cTVwc1JYVyI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL0NlOHE1cHNSWFc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSnVkZ2VD b2xsaWVyI++4j+KDozggKEBDb2xsaWVySnVkZ2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29sbGllckp1ZGdlL3N0YXR1cy8xNTMzNTgxODU4 ODU1OTE1NTIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgNSwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib25vcmVkIGFuZCBCbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYShuKSBvZmZl ciBmcm9tIDxicj5Vbml2ZXJzaXR5IG9mIFNvdXRoIENhcm9saW5hISA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NIU19Ub3JuYWRvZXM/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENIU19Ub3JuYWRvZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2FtZWNvY2tGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AR2FtZWNvY2tGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9SSTVFX1Nwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUkk1RV9T cG9ydHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9TcHVyc1VwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j U3B1cnNVcDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21Cckdja0tDWjci PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tQnJHY2tLQ1o3PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IDQg 4q2Q77iPIEphcnZpcyDigJxCT0FUV1JJR0hU4oCdIEpyIChASl9Cb2F0d3Jp Z2h0SnIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSl9Cb2F0d3Jp Z2h0SnIvc3RhdHVzLzE1MzM1ODY4Mjg4MjkyODY0MDA/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+SnVuZSA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBBIEdyZWF0IFVub2ZmaWNpYWwgVmlzaXQuIEnigJltIEJs ZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBBKG4pIOKtle+4j2ZmZXIgVG8gRnVydGhlciBN eSBGb290YmFsbCAmYW1wOyBBY2FkZW1pYyBGdXR1cmUgYXQgVGhlIFVuaXZl cnNpdHkgT2YgU291dGggQ2Fyb2xpbmEuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9HYW1lY29ja0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHYW1l Y29ja0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo R0dyYWR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEdHcmFkeTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CV2lja1BpcmF0ZXNEQz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQldpY2tQaXJhdGVzREM8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTZWFuX0NBVj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hTZWFuX0NBVjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ZQktHSVBQP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBZQktHSVBQPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jp dmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiAgQEVMYW1t ZXJzX1JpdmFscy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FVa0lEa3VibGgi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9RVWtJRGt1YmxoPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERl dmluIFNtaXRoIChAZGF0Ym95X2RkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2RhdGJveV9kZC9zdGF0dXMvMTUzMzU4MTQzMjAzNTE5MjgzND9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Xb3cgSSBhbSB2ZXJ5IGJsZXNzZWQgdG8gZWFybiBhbiBvZmZlciBm cm9tIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5IG9mIFNvdXRoIENhcm9saW5hIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BR1RHP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUdURzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SSTVFX1Nwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AUkk1RV9TcG9ydHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ29hY2hEYXZlTWFyaW5vP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD b2FjaERhdmVNYXJpbm88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUGFsbWV0dG9GQmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFsbWV0 dG9GQmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj aFNCZWFtZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU0JlYW1lcjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0g0MndodUc5MGciPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9INDJ3aHVHOTBnPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IExpbm9vay438J+a tvCfj77igI3imYLvuI8gKEBOb29rMWsxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL05vb2sxazEvc3RhdHVzLzE1MzM1Njk1NzM3NzMwOTQ5MTk/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=