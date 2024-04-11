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South Carolina Football Open Practice Report (April 11)
Alan Cole
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GamecockScoop
Staff Writer
South Carolina football took the practice field again on Thursday morning, the final open practice before the spring game next Saturday. The Gamecocks are mostly healthy right now, although there w...
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