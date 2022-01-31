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South Carolina impresses OL Antonio Tripp

Antonio Tripp
Antonio Tripp (Rivals.com)
Adam Friedman
Staff

The last weekend in January was a big one for offensive lineman Antonio Tripp. The Owings Mills (Md.) McDonogh standout took a visit to South Carolina and unveiled a list of his top nine contenders. Virginia Tech, Maryland, Penn State, West Virginia, Michigan, Louisville, Miami, Michigan State, and South Carolina made the cut.

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