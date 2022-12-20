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The Gamecock Scoop Podcast: Early Signing Day Eve

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Caleb and Alan talk early signing day storylines and preview the Gator Bowl a bit with news from today's press conference.

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