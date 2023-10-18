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The Gamecock Scoop Podcast: Previewing the Gamecocks Road Matchup At Mizzou

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Alan and Caleb breakdown the Gamecocks and Tigers in the battle of Columbias.

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