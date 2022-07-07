 GamecockScoop - The Gamecock Scoop Podcast: Realigning Our Shaka Hands
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The Gamecock Scoop Podcast: Realigning Our Shaka Hands

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Pauline and Caleb talk recent recruiting news and realignment.

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