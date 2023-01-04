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The Gamecock Scoop Podcast: Recapping The Gator Bowl And Looking Ahead

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Perry, Pauline, Alan and Caleb all chime in on the Gamecocks 2022 season, and the Gator Bowl loss to Notre Dame.

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