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Three Freshmen Football Players Suspended

Alan Cole • GamecockScoop
Staff Writer
@Alan__Cole

South Carolina football released a statement on Friday afternoon announcing three freshmen football players have been suspended from the program.

Freshmen Monteque Rhames II, Anthony Rose and Cameron Upshaw were suspended on Friday afternoon. Rose was a part of the program in 2022 as a redshirt freshman, while Rhames and Upshaw recently enrolled as part of the 2023 signing class.

“Our student-athletes know what is expected of them,” Shane Beamer said. “They know that both the University and the football program will hold them accountable for their actions and decisions.”


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