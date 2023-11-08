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Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Alan has been traveling back from Paris this week following the WBB game, but we'll have plenty of Vanderbilt coverage for the rest of the week to get you ready for Saturday!

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