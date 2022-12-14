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VIDEO: Shane Beamer Introduces Dowell Loggains As New OC

Caleb Alexander • GamecockScoop
Publisher
@GamecockyCaleb

Video from today's press conference with Shane Beamer and new OC Dowell Loggains.


Video provided courtesy of GamecocksOnline.com

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