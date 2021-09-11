 GamecockCentral - VIDEOS: Week 2 vs ECU Highlights
News More News
{{ timeAgo('2021-09-11 15:26:01 -0500') }} football Edit

VIDEOS: Week 2 vs ECU Highlights

Kendall Smith • GamecockCentral
Staff Writer
@SmithKendall__

Rewatch the biggest moments for the Gamecocks in their 20-17 victory over ECU.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}