VIDEOS: Week 2 vs ECU Highlights
Rewatch the biggest moments for the Gamecocks in their 20-17 victory over ECU.
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