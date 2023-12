Who: #1 South Carolina (7-0) vs. Morgan State (3-5). Columbia, SC Time/TV: 7:00 streaming on SEC Network +. Line: Not one yet, but its probably going to around 47 points. Best guess for the total is 137. History: The two schools have never met. South Carolina is 29-9 against current members of the Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) and 40-9 overall against schools that were members of the MEAC at the time the game was contested. The vast majority of those games were against SC State. The Gamecocks hold a 25-9 all-time advantage over the Bulldogs. Last Meeting: Carolina has opened their NCAA Tournament runs the last two seasons with the MEAC Champion. Howard in 2022 and Norfolk State in 2023. The Gamecocks were incredibly sloppy in their home win over Norfolk State last season. Carolina shot only 39% from the floor and converted only 25 of 41 free throw attempts. Aliyah Boston had only seven points and the entire starting five combined for only 31 points.

Scouting the Bears

Morgan State was tabbed to finish third in the MAEC by its' coaches and SIDs. Sophomore guard Gabrielle Johnson was named a preseason second-team selection. Johnson is the Bears' leading scorer averaging 10.1 points a game. There are three things that the Bears have struggled with this season, rebounding, three-point shooting, and turnovers. They aren't going to pull any upsets if they can't clean up those three vital areas. Even if they do, they aren't leaving the CLA with a win tonight. The Bears have only two players that are over six feet tall and one of them hardly ever plays. The tallest Bear that is likely to see the court tonight is 6'2 Jael Butler. The sophomore center averages only four points a game and a little over two rebounds. Translation: South Carolina will absolutely own the glass. This is going to be one of those games where the post players just rebound any guard missed shots and put them back in. The Bears haven't played a team in the same stratosphere as the Gamecocks so it is difficult to tell just how bad things will get tonight. Morgan State is 3-5 with their best win coming over UNC Asheville. The Bears are ranked number 292 in the NET Rankings. This game is going to be cleaning up the some sloppy play from the two-game Tobacco Road trip and nailing down some defensive rotations. You'll be safe turning your attention to the Upstate after halftime.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYXJsdG9uIFRob21wc29uLCBvdXIgYmVsb3ZlZCDigJxHYW1lY29j ayBKZXN1c+KAnSBoYXMgdGhlIGJlc3Qgc2VhdCBpbiB0aGUgaG91c2UgdG9u aWdodC4gPGJyPjxicj5IZSBsb3ZlZCBoaXMgR2FtZWNvY2tzLiBXZSBsb3Zl ZCBoaW0uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9H YW1lY29ja3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNH YW1lY29ja3M8L2E+IEkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL0ZvcmV2ZXJUb1RoZWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNGb3JldmVyVG9UaGVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28va21JYk1GWW1LQSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2ttSWJNRlltS0E8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR2FtZWNvY2sgQXRobGV0aWNzIChAR2FtZWNvY2tz T25saW5lKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dhbWVjb2Nr c09ubGluZS9zdGF0dXMvMTczMjQwNzk5Njk5NzY4MTM1NT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BdCBhbnkgZ2l2ZW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9HYW1lY29ja3NPbmxpbmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdhbWVj b2Nrc29ubGluZTwvYT4gY29tcGV0aXRpb24sIHlvdSBhcmUgbGlrZWx5IHRv IHNlZSBhIGZhbWlsaWFyIGZhY2Ugd2F2aW5nIGEgZmFtaWxpYXIgZmxhZy4g VGFrZSBhIHJpZGUgaW4gdGhlIE1pbmkgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0hhcnJpc1Bhc3RpZGVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBIYXJyaXNQYXN0aWRlczwvYT4gYW5kIHJlbm93bmVkIHN1cGVyZmFu IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VvZlNDTnVyc2lu Zz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVW9mU0NOdXJzaW5nPC9hPiBBbHVt bnVzLCBDYXJsdG9uIFRob21wc29uLiBZb3UgbWF5IGtub3cgaGltIGFzIEdh bWVjb2NrIEplc3VzLiDwn5iJIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9aSzk2 OWpObnFrIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWks5NjlqTm5xazwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFNvdXRoIENhcm9saW5hIChAVW9mU0MpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVW9mU0Mvc3RhdHVzLzEwNjg2 MDAxNDc4ODAzNTc4OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIg MzAsIDIwMTg8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGNhbuKAmXQgZXZlbuKApi53aGF0IGFuIGFuZ2VsIHdlbGwgYmV5 b25kIHRvZGF5LiAgSGlzIGxpZmUgd2FzIGNhbGxlZCB0byBzZXJ2ZSBhbmQg aGUgZGlkIGl0IHdpdGhvdXQgY29tcGxhaW50IGFuZCBmdWxsIG9mIGpveS4g IEdhbWVjb2NrIEplc3VzIHlvdSBrbm93IGFsbDxicj5vZiB1cyA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dhbWVjb2NrV0JCP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBHYW1lY29ja1dCQjwvYT4gZ2VudWluZWx5IGxvdmVkIHlv dS4gSGVhdmVuIG9wZW5lZCBpdHMgZG9vciBhbmQgd2VsY29tZWQgeW91LiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvbG92ZT9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2xvdmU8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgZGF3bnN0YWxleSAoQGRhd25zdGFsZXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vZGF3bnN0YWxleS9zdGF0dXMvMTczMjM5NTgyOTU0 NDAzODg5Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA2LCAyMDIz PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IaXMgcGFzc2lvbi4gPGJyPkhpcyBlbmVyZ3kuIDxicj5IaXMgc3Vw cG9ydC4gPGJyPkhpcyBMT1ZFIG9mIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvZ2FtZWNvY2tzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jZ2FtZWNvY2tzPC9hPi4gPGJyPjxicj5XZSB3 aWxsIG5ldmVyIGV2ZXIgZm9yZ2V0IENhcmx0b24gVGhvbXBzb24gb3VyIGJl bG92ZWQgR2FtZWNvY2sgSmVzdXMhIDxicj48YnI+SGlzIHByZXNlbmNlIHdp bGwgZm9yZXZlciBiZSBtaXNzZWQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9mb3JldmVydG90aGVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jZm9yZXZlcnRvdGhlZTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL1M3MzdJSXBBT0wiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TNzM3 SUlwQU9MPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvbG9uaWFsIExpZmUgQXJlbmEgKEBD TEFta3RnKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NMQW1rdGcv c3RhdHVzLzE3MzI0MTE0NjUyMzAwODI1NTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+RGVjZW1iZXIgNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZXN0IEhpZ2ggb24gdGhhdCBNb3VudGFpbiBHYW1lY29jayBKZXN1 cyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dhbWVj b2Nrcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dhbWVj b2NrczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0dhbWVjb2NrU3Bpcml0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jR2FtZWNvY2tTcGlyaXQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9FRUNsMkw3RlJmIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRUVDbDJMN0ZSZjwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBTaXIgQmlnIFNwdXIgKEAyMDAxc2lyYmlnc3B1cikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8yMDAxc2lyYmlnc3B1ci9zdGF0 dXMvMTczMjQwMzM1MzMyODQ4ODgwNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5E ZWNlbWJlciA2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHJlY2VpdmVkIGEgdGV4dCBlYXJseSB0aGlzIG1vcm5pbmcgYWJv dXQgdGhlIHBhc3Npbmcgb2YgQ2FybHRvbiBUaG9tcHNvbiwgYWthIEdhbWVj b2NrIEplc3VzLiBDYXJsdG9uIHdhcyBhIHdvbmRlcmZ1bCBndXksIHdob3Nl IHBhc3Npb24gZm9yIEdhbWVjb2NrIEF0aGxldGljcyB3YXMgbWF0Y2hlZCBi eSBoaXMgY29tcGFzc2lvbiBmb3Igb3RoZXJzLiBIZSB3aWxsIGJlIG1pc3Nl ZCBncmVhdGx5IGJ5IGhpcyBmYW1pbHkgJmFtcDsgZXZlcnlvbmUgd2hvIGtu ZXcgaGltLiBSSVAuPC9wPiZtZGFzaDsgRGVyZWsgU2NvdHQgKEBEU2NvdHRH YW1lY29ja3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRFNjb3R0 R2FtZWNvY2tzL3N0YXR1cy8xNzMyNDAzOTMwMjAwNDUzMTIzP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDYsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZWxsIHNhaWQgRGVyZWsuIFJJUCBHYW1lY29jayBKZXN1cy4gVGh4 IGZvciBjYXJpbmcgYXMgbXVjaCBhcyB5b3UgZGlkIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9BMjA4OTBMZUU5Ij5odHRwczovL3QuY28vQTIwODkwTGVFOTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBGcmFuayBNYXJ0aW4gKEBjb2FjaEZNYXJ0aW4pIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hGTWFydGluL3N0YXR1 cy8xNzMyNDA3Mjk5MDUyODMwNzY4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRl Y2VtYmVyIDYsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+UklQ8J+Zj/Cfj70gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzRjR1FU Q1RXazQiPmh0dHBzOi8vdC5jby80Y0dRVENUV2s0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IE1lZWNoaWUgSm9obnNvbiAoQE1lZWNoaWVKb2huc29uMCkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NZWVjaGllSm9obnNvbjAvc3RhdHVzLzE3 MzI0MTU4OTU2NTI0Mjk5ODc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1i ZXIgNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIG9uZSBpcyBIZWFydGJyZWFraW5nIPCfmJQgUmVzdCBJbiBQ ZWFjZSB0byBvdXIgIzEgZmFuIPCfkpQgdGhhbmtmdWwgZm9yIHRoZSBjb25z aXN0ZW50IHN1cHBvcnQgYW5kIHNob3dpbmcgdXAgbGl0ZXJhbGx5IGV2ZXJ5 IGdhbWUgZGF5ICEgWW91ciByaWdodGVvdXMgZmxhZyBpcyB3YXZpbmcgZm9y ZXZlciDinaTvuI/wn6SZ8J+PvSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQUM0 VVV6emhnNiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0FDNFVVenpoZzY8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgQSYjMzk7amEgV2lsc29uIChAX2FqYXdpbHNvbjIyKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL19hamF3aWxzb24yMi9zdGF0dXMvMTczMjQy NzEyNDY4OTIzMjIxND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA2 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZSB3YXMgdGhlIGJlc3QgZmFuIGV2ZXIg8J+YoiBSSVAg8J+Viu+4 jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUzdHVWVUd0txTCI+aHR0cHM6Ly90 LmNvL1M3R1VlVHdLcUw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQWxhaW5hIENvYXRlcyAo QEF5ZV9pdHNsYXlsYXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v QXllX2l0c2xheWxheS9zdGF0dXMvMTczMjQyODQyMTIyMzgxNzQ2Mj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZXJzb25pZmllZCB0aGUgdHJ1ZSBtZWFuaW5nIG9mIGEgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1N1cGVyRmFuP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU3VwZXJGYW48L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HYW1lY29ja0pl c3VzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR2FtZWNv Y2tKZXN1czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL1JJUD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1JJ UDwvYT4gPGJyPvCfmY/wn4++8J+QlPCfpJnwn4++8J+PgCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vMVNWbllxYWxPYiI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzFTVm5ZcWFs T2I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2FyZXkgUmljaCAoQFRoZUNhcHRhaW5fMDMp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlQ2FwdGFpbl8wMy9z dGF0dXMvMTczMjQyODE1MTczMTQ5MTExMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5EZWNlbWJlciA2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaG91Z2h0cyBhbmQgcHJheWVycyB0byB0aGUgZmFtaWx5IG9mIEdh bWVjb2NrIGxlZ2VuZCBHYW1lY29jayBKZXN1cyA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vbk45UVN4cUF4UyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL25OOVFTeHFBeFM8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgTGFtb250IFBhcmlzIChAQ29hY2hMYW1vbnRQKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTGFtb250UC9zdGF0dXMv MTczMjQyMzczNzU5NTg1MTE5NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl bWJlciA2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

If you haven't heard another Gamecock super fan has passed away. Just as Sarge Frye Field and Founder Park had Bill "Oot Oot" Golding as a fixture, the Colonial Life Arena had Carlton Thompson. Thompson was another lifelong Gamecock fan that could be counted to be prowling the baseline in front of the CLA student section. Thompson attended his first Gamecock game in 1968 as a sophomore in high school. He passed away yesterday at the age of 70. His funeral information can be found here.



Prediction: Cocks by 90. RIP Mr. Thompson