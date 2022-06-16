 GamecockScoop - Cam Upshaw Jr., 2023 DB Commit, Discusses Decision with Gamecock Scoop
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Cam Upshaw Jr., 2023 DB Commit, Discusses Decision with Gamecock Scoop

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Class of 2023 offensive guard Cam Upshaw Jr. has committed to South Carolina. Cam joined Gamecock Scoop to discuss the reasons behind the decision. #SouthCarolinaFootball #SouthCarolinaGamecocks #SouthCarolinaRecruiting Subscribe for more South Carolina football news, analysis and videos: https://www.youtube.com/channel/UC40Y...

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