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Commitment Corner: Transfer TE Nick Elksnis Likes 'Culture' At SC

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Florida Transfer TE Nick Elksnis breaks down his commitment to the #Gamecocks in an exclusive interview with Gamecock Scoop.

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