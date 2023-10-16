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Gamecock Scoop Podcast: Gamecocks Blow 10-Point 4th Qtr Lead vs. FLA

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Alan, Pauline, and Caleb discuss the Gamecocks 41-39 loss vs. the Gators.

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