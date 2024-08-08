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Gamecock Scoop Podcast: Reviewing The First Week of Fall Camp

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb
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Alan and Caleb break down the first week of fall camp for the Gamecocks. We continue our game-by-game breakdown with a look at Week 11 vs. Vandy.

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