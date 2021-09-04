 GamecockCentral - Photos: Gamecocks first win of Beamer Era
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Photos: Gamecocks first win of Beamer Era

Katie Dugan • GamecockCentral
Photographer
@KBDugan

The Gamecocks kicked off the Beamer Era with a 46-0 win over Eastern Illinois.

Captioned Gallery 1 by Katie Dugan

Captioned Gallery 2 by Chris Gillespie

Click below for the quick galleries.



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