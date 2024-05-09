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Breakdown: Portal WR additions Dalevon Campbell and Vandrevius Jacobs
Perry McCarty
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GamecockScoop
Staff Writer
South Carolina has been searching for size and production at the wide receiver position. Dalevon Campbell checks both those boxes, while Vandrevius Jacobs is a talent that could play a major role i...
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