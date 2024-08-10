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South Carolina Football First Scrimmage Notebook
Alan Cole
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GamecockScoop
Staff Writer
One scrimmage down, one to go for South Carolina football during pre-season camp. The Gamecocks got 103 plays of work in at Williams-Brice Stadium on Saturday afternoon according to Shane Beamer. H...
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