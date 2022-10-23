News More News
{{ timeAgo('2022-10-23 11:05:30 -0500') }} football Edit

The Gamecock Scoop Podcast: Reacting To A Big Home Win Vs. Texas A&M

Caleb Alexander • GamecockScoop
Publisher
@GamecockyCaleb
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Alan and Caleb discuss the #Gamecocks 30-24 win over Texas A&M.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}