 GamecockScoop - Commit Corner: Tosin "Tree" Babalade Breaks Down Commitment
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Commit Corner: Tosin "Tree" Babalade Breaks Down Commitment

Caleb Alexander • GamecockScoop
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@GamecockyCaleb

Tosin "Tree" Babalade discusses his commitment decision with Gamecock Scoop. You might notice that some of the references about Markee Anderson are outdated since this was recorded prior to his announcement.

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