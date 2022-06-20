 GamecockScoop - Connor Cox, 2023 TE Commit, Discusses Decision With Gamecock Scoop
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Connor Cox, 2023 TE Commit, Discusses Decision With Gamecock Scoop

Caleb Alexander • GamecockScoop
Publisher
@GamecockyCaleb
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Caleb sits down with recent TE Commit Connor Cox to discuss his decision to commit to the Gamecocks and some of his goals for his South Carolina career.

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