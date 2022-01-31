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Four-star OT Kam Pringle gives the latest on trips to UNC & South Carolina

Kam Pringle
Kam Pringle (Nick Lucero/Rivals.com)
Adam Friedman
Staff

South Carolina native Kam Pringle was one of the many prospects that took visits in January. The Dorchester (S.C.) Woodland four-star offensive tackle got a chance to visit South Carolina and North Carolina and both programs continue to build a strong foundation in Pringle's recruitment.

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