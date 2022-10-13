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{{ timeAgo('2022-10-13 14:34:05 -0500') }} football Edit

Gamecock Scoop Podcast: Bye Week Breakdown

Caleb Alexander • GamecockScoop
Publisher
@GamecockyCaleb

Alan and Caleb look into some of the mid-season takeaways and predictions for the #Gamecocks as they sit 4-2 at the halfway mark of the season.

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